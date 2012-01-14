В Москве лидера партии «Яблоко» задержали за неповиновение

В Москве после согласованного с властями митинга на Чистопрудном бульваре задержали лидера партии «Яблоко» Сергея МИТРОХИНА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, один из полицейских, дежуривших на акции, заявил журналистам, что в отношении С.МИТРОХИНА будет составлен протокол о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.

«Откровенно провокационно и заведомо незаконно полицейские установили металлические заграждения вокруг согласованной для проведения митинга площадки перед памятником Грибоедову. С.МИТРОХИН потребовал от полковника полиции немедленно убрать ограждения и пропустить собравшихся к памятнику. Полицейский сделать это отказался и заявил, что пропустит к памятнику лишь организаторов и выступающих (он потребовал список). Тогда С.МИТРОХИН самостоятельно убрал металлические ограждения и призвал пришедших граждан пройти к памятнику», - сообщили в партии.

После этого лидер «Яблока» был задержан.

Митинг-презентация «Списка Чурова» (главы ЦИК России) продолжался около двух часов. Организаторы акции представили собравшимся «стену позора» - фотографии, имена и должности руководителей избирательных комиссий, сфальсифицировавших, по мнению «Яблока» выборы в Госдуму РФ.

По информации организаторов в акции приняло участие 600 человек, по информации российских СМИ, - около 250.

Вместе с С.МИТРОХИНЫМ была задержана также одна активистка «Яблока».