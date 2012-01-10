Мощное землетрясение у берегов Индонезии - объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии.

Как передает РИА «Новости», об говорится в сообщении на сайте Геологической службы США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12.37 среды по местному времени (22.37 мск 10 января), располагался в 423 километрах к юго-западу от города Банда Ачех на острове Суматра на глубине всего 29,1 километра.

По данным агентства «Рейтер», власти Индонезии объявили угрозу возникновения цунами.