Мощное землетрясение у берегов Индонезии - объявлена угроза цунами
21:41, 10 января 2012Мир
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Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Индонезии.
Как передает РИА «Новости», об говорится в сообщении на сайте Геологической службы США (USGS).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, произошедшего в 12.37 среды по местному времени (22.37 мск 10 января), располагался в 423 километрах к юго-западу от города Банда Ачех на острове Суматра на глубине всего 29,1 километра.
По данным агентства «Рейтер», власти Индонезии объявили угрозу возникновения цунами.
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