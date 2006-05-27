При землетрясении на Яве погибло от 1500 до 2000 человек

Полиция Особого округа Джокьякарта оценивает число жертв произошедшего там в субботу утром землетрясения в одну тысячу 424 человека. Об этом сообщает национальное агентство "Антара".

Вместе с тем, агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает со ссылкой на представителя министерства социального развития Индонезии, число жертв землетрясения на индонезийском острове Ява достигло одной тысячи 987 человек.

Эпицентр подземного толчка находился на территории Особого округа Джокьякарта примерно в 37,2 километра к югу от его одноименной столицы. По поступающим из города сообщениям, в Джокьякарте разрушены и повреждены сотни домов, нарушены энергоснабжение и телефонная связь.

РИА "Новости"