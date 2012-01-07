11 заключённых прокопали из тюрьмы 80-метровый туннель

Одиннадцать узников тюрьмы Zirga, расположенной в курдской провинции Дохук на севере Ирака, совершили побег, прокопав под землёй туннель длиной 80 метров, сообщает Франс Пресс со ссылкой на начальника тюрьмы.

"Одиннадцать заключённых сбежали из тюрьмы. Они прокопали 80-метровый туннель и через него сбежали. Копая туннель, заключённые не оставляли никаких следов. Мы поражены", - цитирует РИА Новости

Осужденные отбывали в тюрьме Zirga сроки свыше пяти лет за различные преступления: от торговли наркотиками до убийства. Некоторые из сбежавших ожидали в тюрьме смертной казни. По данным агентства, местонахождение бежавших заключённых пока не установлено, полиция проводит поиски.

Тюрьма Zirga работает в иракской провинции Дохук с 2008 года, в ней содержатся около 600 заключённых.