В Индонезии произошло землетрясение: сотни погибших и раненных
10:49, 27 мая 2006Мир
466
Сила толчков составляла шесть баллов
Более 300 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром на острове Ява в Индонезии.
Об этом сообщает “Немецкая волна”.
По данным местных источников, сила толчков составляла около шести баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в море возле крупного города Йоджиякарта. На месте катастрофы начаты спасательные работы. Не исключено, что число жертв может вырасти.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter