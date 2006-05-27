В Индонезии произошло землетрясение: сотни погибших и раненных

Более 300 человек погибли и несколько сотен получили ранения в результате сильного землетрясения, произошедшего сегодня утром на острове Ява в Индонезии.

Об этом сообщает “Немецкая волна”.

По данным местных источников, сила толчков составляла около шести баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в море возле крупного города Йоджиякарта. На месте катастрофы начаты спасательные работы. Не исключено, что число жертв может вырасти.