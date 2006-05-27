Вооруженный ножом подросток ранил 26 зрителей лазерного шоу

10:27, 27 мая 2006
Мир
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Один скончался, шестеро в критическом состоянии

Количество пострадавших от рук вооруженного ножом подростка участников церемонии открытия Центрального вокзала в Берлине составило 26 человек, один из них скончался, шестеро находятся в критическом состоянии.

Во время лазерного шоу на зрителей набросился молодой человек и начал наносить удары ножом всем, кто попадался ему под руку.

На праздник в честь открытия самого большого железнодорожного вокзала в Европе собрались десятки тысяч человек. По имеющийся информации, порядок охраняли всего сто полицейских. Они задержали находящегося в центре толпы 17-летнего юношу, но он успел нанести ранения многим зрителям шоу.

Личность нападавшего установлена, он является жителем пригорода Берлина. По предварительным данным, преступник страдает расстройством психики.

Лента.ру

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