Бжезинский считает, что Украина пострадает от ослабления США

Американский журнал Foreign Policyпубликует статьи известного политолога, экс-советника президента Картера по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, автора готовящейся к выходу в свет книги "Стратегическая концепция: Америка и кризис глобальной мощи". По мнению аналитика, возможный - хотя и не неизбежный - упадок Соединенных Штатов грозит негативными последствиями всему миру.

"Пожалуйста, не дайте Америке прийти в упадок слишком быстро", - недавно попросил один китайский чиновник своего американского коллегу, повествует в Foreign Policy Збигнев Бжезинский, в прошлом советник президента Картера по национальной безопасности. По мнению самого автора, упадок Америки отнюдь не предопределен, но китаец справедливо опасается, что последствия будут негативные.

"Неопределенность на международной арене, обострение трений между глобальными соперниками и даже открытый хаос" - таковы, по мнению Бжезинского, будут последствия упадка США. Восторжествуют не мечты о демократии, а модели "усиленной национальной безопасности, основанные на различных гибридах авторитаризма, национализма и религии".

Лидеры мировых держав "второго ранга" - в том числе Индии, Японии, России и некоторых европейских стран - уже вычисляют последствия упадка США. "Россия, пожалуй, предается мечтаниям (и даже злорадству) в связи с неопределенными перспективами Америки. Она почти наверняка присматривается к независимым государствам - бывшим республикам СССР", - полагает автор.

Китай сознает, что путь к успеху - не резкий крах нынешнего мироустройства, а постепенное перераспределение мощи. Но если возникнет напористый китайский национализм, обострятся отношения с соседями, и "Азия XXI века станет похожа на Европу ХХ века - кровожадность, насилие", - пророчит автор.

Упадок США опасен и для ряда слабых государств.

Ослабление США подорвет партнерство с Мексикой: в Штатах усилятся национализм и страх за свою безопасность, а мексиканская сторона предъявит территориальные претензии.

Ослабнет контроль международного сообщества над морскими путями, космосом, киберпространством и окружающей средой - сферами, где пока что "превосходство и вездесущность американской мощи наводят порядок там, где обычно происходили бы конфликты".

Автор призывает США либо проводить в жизнь новую внешнеполитическую стратегию, либо готовиться к глобальным потрясениям.

Ослабление глобального значения США чревато региональными конфликтами, предостерегает в другой статье на страницах Foreign Policy Збигнев Бжезински. Он перечисляет 8 стран, которые проиграют от упадка Америки.

1. Грузия станет уязвима перед "политическим запугиванием и военной агрессией" со стороны России, полагает автор.

"Чем это грозит: власть России над южным "коридором" нефтегазового снабжения Европы, возможное усиление давления на Европу, дабы она смирилась с политическими целями Москвы; "эффект домино" в Азербайджане", - говорится в статье.

2. Тайвань станет уязвимее перед нажимом Китая и подпадет под очарование его экономических успехов. Воссоединение приблизится, но на условиях, выгодных скорее Пекину.

"Чем это грозит: риск серьезной конфронтации с Китаем", - пишет автор.

3. Южная Корея окажется перед дилеммой: смириться с региональным господством Китая или укрепить отношения с Японией.

"Чем это грозит: опасность для военно-экономической стабильности на Корейском полуострове; кризис доверия Японии и Южной Кореи к существующим обязательствам США".

4. Белоруссия. "Заметный упадок Америки даст России шанс безо всякого риска реабсорбировать Белоруссию", - полагает автор.

"Чем это грозит: пошатнется безопасность стран Балтии, особенно Латвии", - говорится в статье.

5. Украина: у Европы ослабнут желание и возможности интегрировать эту страну в западное сообщество.

"Чем это грозит: возрождением имперских амбиций России", - пишет автор.

6. Афганистан уже погряз в разрухе. Если американские войска будут выведены спешно, весьма вероятен распад Афганистана и соперничество соседей за влияние.

"Чем это грозит: возрождение "Талибана"; индийско-пакистанская "война чужими руками"; появление убежища для международного терроризма", - сказано в статье.

7. Пакистан может переродиться в государство под управлением военных, радикальное исламистское государство, государство с комбинированным военно-исламистским правлением или в квазигосударство без центральной власти.

"Чем это грозит: полевые командиры с ядерным оружием; приход антизападного, располагающего ядерным оружием правительства типа иранского; региональная нестабильность в Центральной Азии, причем насилие потенциально выплеснется в Китай, Индию и Россию", - предрекает Бжезинский.

8. Израиль, а также "Большой Ближний Восток" в целом. Упадок Америки спровоцирует настоящие "тектонические сдвиги", которые подорвут политическую стабильность.

"Чем это грозит: прямая конфронтация Израиля или США с Ираном; рост исламистского радикализма и экстремизма; всемирный нефтегазовый кризис; станут уязвимы союзники США в Персидском заливе", - говорится в статье.

Инопресса