Японские учёные нашли панацею от ожирения
09:45, 22 марта 2006Мир
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3 яблока в день перед основным приёмом пищи снижают содержание жиров в крови на 20%
Японские учёные впервые на людях доказали, что систематическое употребление яблок спасает от ожирения.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», клинические испытания свидетельствуют о том, что 3 яблока в день перед основным приёмом пищи снижают содержание жиров в крови на 20 процентов.
Примерно такое же действие на организм оказывают некоторые сорта китайского чая, которые производятся из наполовину ферментированных чайных листьев.
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