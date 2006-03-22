Японские учёные нашли панацею от ожирения

Японские учёные впервые на людях доказали, что систематическое употребление яблок спасает от ожирения.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», клинические испытания свидетельствуют о том, что 3 яблока в день перед основным приёмом пищи снижают содержание жиров в крови на 20 процентов.

Примерно такое же действие на организм оказывают некоторые сорта китайского чая, которые производятся из наполовину ферментированных чайных листьев.