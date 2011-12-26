Приднестровцы выбрали нового президента (добавлена биография)

Экс-спикер парламента Приднестровья Евгений Шевчук, согласно данным exit poll информационно-аналитического центра "Социуминформ", побеждает на выборах президента с 73,4% голосов.

Его соперник - нынешний председатель Верховного Совета непризнанной республики Анатолий Каминский, по тем же данным, заручился поддержкой лишь 22,61% опрошенных граждан.

Против всех проголосовали 3,99%. Всего опрошены были 12 тысяч избирателей.

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Согласно данным штаба Шевчука, после обработки 84% бюллетеней их кандидат набирает 72% голосов избирателей. Анатолий Каминский - 21%. По тем же данным, против всех проголосовали 7% процентов приднестровцев.

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Председатель Верховного Совета Приднестровья А.Каминский потерпел поражение на выборах главы государства, значительно уступив своему сопернику, сообщил РИА Новости представитель его предвыборного штаба

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Евгений Васильевич Шевчук родился 19 июня 1968 года в городе Рыбница Молдавской ССР (ныне территория Приднестровья) в семье служащих.

Окончил несколько высших учебных заведений: Украинскую сельскохозяйственную академию (факультет механизации), Приднестровский государственный университет (юридический факультет), Академию управления МВД Российской Федерации (организация правоохранительной деятельности), Академию внешней торговли Российской Федерации (международный коммерческий факультет), Дипломатическую академию при МИД Украины.

С 1992 года по 1998 год Евгений Шевчук проходил службу в отделе внутренних дел МВД Приднестровской Молдавской Республики на оперативных должностях. В 1998 году занимал должность начальника отдела налоговой милиции Тираспольского УВД.

С 1998 года по 2000 год Евгений Шевчук работал заместителем директора ООО "Шериф", управляющим филиала Приднестровского регионального акционерно-коммерческого Агропромбанка в городе Рыбница.

В декабре 2000 года Шевчук был избран депутатом Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики третьего созыва. В этом же году он был избран председателем Комитета по вопросам экономической политики, бюджету и финансам, председателем Комиссии по внешней политике и международным связям, а затем заместителем председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики.

В 2005 году Евгений Шевчук был избран депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики четвертого созыва, председателем Верховного Совета ПМР. В июле 2009 года он добровольно сложил с себя полномочия председателя Верховного Совета.

Евгением Шевчуком были разработаны и инициированы (впоследствии приняты Верховным Советом и подписаны президентом) такие законы как "О государственной службе безопасности Приднестровской Молдавской Республики", "О внешней разведке Приднестровской Молдавской Республики", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О противодействии терроризму", "О противодействии экстремистской деятельности".

C момента основания (2006 год) по июль 2010 года Шевчук возглавлял Республиканскую партию "Обновление".

12 декабря 2010 года Евгений Шевчук был избран депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики пятого созыва.

В 2009 году Шевчук организовал Приднестровский гуманитарный фонд и общественное движение "Возрождение".

Евгений Шевчук - кандидат экономических наук (2003), награжден орденом "Трудовая Слава", медалью "За трудовую доблесть", а также именным оружием. В 2009 году за развитие церковно-государственных отношений в Приднестровье он был удостоен патриаршей награды Русской православной церкви - ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.С

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