В Международной олимпиаде по русскому победил школьник из Донецка

В Международной олимпиаде по русскому языку и культуре для школьников из стран СНГ и Балтии, проходившей в Санкт-Петербурге, победил школьник из Донецка.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Управление образования и науки ОГА.

В сообщении отмечается, что одним из победителей данной олимпиады стал Никита ГРИГОРОВ, ученик лицея при Донецком национальном университете, который по итогам выполненных заданий получил абсолютный результат, набрав 200 баллов.

В ОГА уточнили, что эта олимпиада проводилась в целях поддержки сохранения и развития позиций русского языка и русской культуры среди соотечественников, проживающих за рубежом, повышения интереса к изучению и совершенствованию русского языка, воспитания ценностного отношения к русской культуре, развитию толерантности, выявления начитанности, эрудиции, лингвистических способностей школьников.

Всего участниками интеллектуальных соревнований стали более 400 человек из Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии и Казахстана.