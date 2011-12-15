Путину не дает покоя Оранжевая революция

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что российские оппозиционеры переносят практику «Оранжевой революции» из Украины в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России сказал во время общения с россиянами в прямом эфире.

«Мы знаем события Оранжевой революции в Украине, кстати, некоторые из наших оппозиционеров в это время были в Украине и работали в качестве советников тогдашнего Президента ЮЩЕНКО (советником В.ЮЩЕНКО работал Борис НЕМЦОВ – УНИАН), и они естественным образом переносят эту практику и на российскую почву», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что в отношении цветных революций все ясно – это наработанная схема дестабилизации общества, и эта схема появилась не сама по себе.

Премьер РФ отметил, что когда увидел белые ленты на одежде людей в Москве, то подумал, что это пропаганда борьбы со СПИДом. «Вот такие, пардон, контрацептивы повесили, только развернули непонятно», - сказал В.ПУТИН и добавил, что у него первая мысль возникла, что люди борются за здоровый образ жизни.

Вместе с тем В.ПУТИН назвал нормальным, что люди протестуют в рамках закона и высказывают несогласие с действиями властей. При этом он подчеркнул, что позволять втягивать себя в какие-то схемы по дестабилизации общества недопустимо.

В.ПУТИН заявил, что некоторые оппозиционеры, которые призвали людей на митинг после выборов в Госдуму, кричали на них: «Бараны, вперед!». «Это что такое, разве можно с людьми обращаться как со скотом?», - сказал он.

Премьер РФ отметил, что люди высказали недовольство властью, но, по его словам, «разве они хотят такой власти?».

При этом он заявил, что за участие в митинге на Болотной площади даже деньги студентам платили. «Это нормально, пускай платят, хоть ребята заработают немножко, но все таки позволять унижать себя, мне кажется, это ниже достоинства», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, выборы в Госдуму РФ прошли 4 декабря. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

10 декабря во многих крупных российских городах состоялись митинги против фальсификации результатов выборов. Наиболее массовый митинг прошел в Москве на Болотной площади - по разным оценкам, там собралось от 25 до 80 тысяч человек

По итогам митинга была принята резолюция из пяти требований: "немедленное освобождение всех политзаключенных", "отмена итогов фальсифицированных выборов", "отставка председателя Центризбиркома", "регистрация оппозиционных партий и принятие демократического законодательства о партиях и выборах" и "новые открытые и честные выборы".