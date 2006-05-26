Ядерное оружие не гарантирует безопасность

До тех пор, пока страны мира не откажутся от мысли, что ядерное оружие может являться средством обеспечения безопасности, существует риск возврата к политике ядерного устрашения, из-за которой в годы холодной войны мир оказался на грани глобальной катастрофы. С таким предупреждением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадеи, передает Associated Press.

Он также высказал опасения, что дальнейшее развитие военных ядерных технологий может привести к появлению в мире 20-30 ядерных держав, как предсказывал еще в начале 60-х гг. прошлого века американский президент Джон Кеннеди. "Усилия по контролю за распространением таких вооружений только оттягивают неизбежное - мир, в котором каждая страна или группа стран претендуют на обладание своим собственным ядерным оружием", - заявил М.Эль-Барадеи. "Взаимное гарантированное уничтожение однажды снова станет позорным клеймом цивилизации на пике ее технологического развития", - сказал глава МАГАТЭ, выступая перед выпускниками одного из американских университетов.

Доктрина ядерной войны родилась в 1950-е гг., а ее закат приходится на конец 1980-х гг., когда начался процесс распада советского блока. В те годы эта концепция рассматривалась как единственное средство предотвращения ядерной войны.

По мнению М.Эль-Барадеи, единственный способ избежать возврата к политике ядерного устрашения - изменить представление мирового сообщества о безопасности. "Никто до сих пор всерьез не занимался развитием альтернативного подхода к обеспечению безопасности, который исключает необходимость ядерного сдерживания. Только когда такая альтернативная система появится, ядерные державы начнут двигаться по пути разоружения. И только когда эти страны перестанут зависеть от этого оружия в обеспечении их безопасности, значительно уменьшится угроза ядерного распространения со стороны других государств", - заявил глава гендиректор МАГАТЭ.

В 2005 г. М.Эль-Барадеи и возглавляемое им агентство получили Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с распространением ядерного оружия.

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