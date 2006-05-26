Ядерное оружие не гарантирует безопасность
Усилия по контролю только оттягивают неизбежное
До тех пор, пока страны мира не откажутся от мысли, что ядерное оружие может являться средством обеспечения безопасности, существует риск возврата к политике ядерного устрашения, из-за которой в годы холодной войны мир оказался на грани глобальной катастрофы. С таким предупреждением выступил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадеи, передает Associated Press.
Он также высказал опасения, что дальнейшее развитие военных ядерных технологий может привести к появлению в мире 20-30 ядерных держав, как предсказывал еще в начале 60-х гг. прошлого века американский президент Джон Кеннеди. "Усилия по контролю за распространением таких вооружений только оттягивают неизбежное - мир, в котором каждая страна или группа стран претендуют на обладание своим собственным ядерным оружием", - заявил М.Эль-Барадеи. "Взаимное гарантированное уничтожение однажды снова станет позорным клеймом цивилизации на пике ее технологического развития", - сказал глава МАГАТЭ, выступая перед выпускниками одного из американских университетов.
Доктрина ядерной войны родилась в 1950-е гг., а ее закат приходится на конец 1980-х гг., когда начался процесс распада советского блока. В те годы эта концепция рассматривалась как единственное средство предотвращения ядерной войны.
По мнению М.Эль-Барадеи, единственный способ избежать возврата к политике ядерного устрашения - изменить представление мирового сообщества о безопасности. "Никто до сих пор всерьез не занимался развитием альтернативного подхода к обеспечению безопасности, который исключает необходимость ядерного сдерживания. Только когда такая альтернативная система появится, ядерные державы начнут двигаться по пути разоружения. И только когда эти страны перестанут зависеть от этого оружия в обеспечении их безопасности, значительно уменьшится угроза ядерного распространения со стороны других государств", - заявил глава гендиректор МАГАТЭ.
В 2005 г. М.Эль-Барадеи и возглавляемое им агентство получили Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с распространением ядерного оружия.