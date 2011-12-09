Приговоренный к расстрелу за теракт в Минске просит Лукашенко о помиловании

Приговоренный к смертной казни за соучастие в терроризме Владислав КОВАЛЕВ написал прошение о помиловании на имя Президента Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила мать осужденного Любовь КОВАЛЕВА.

Она сообщила, что позавчера у сына был адвокат. «Владислав написал, что не признает свою вину. Он написал, что невиновен в совершении этих страшных преступлений и не совершал их», - заявила мать приговоренного к смертной казни.

Л.КОВАЛЕВА уверена, что на ее сыне – «крови нет, вины нет, он честен перед людьми и перед Богом».

«Я не знаю, почему моему сыну вынесли такой вердикт. Я тоже обратилась к народу во всем мире собрать подписи за отмену смертной казни. На данный момент под нашей петицией подписалось более 31 тысячи человек. Я знаю, что не только матери, не только убежденные противники смертной казни, но и обычные люди», - сообщила Л. КОВАЛЕВА.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 ноября Верховный Суд Беларуси приговорил Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах, тяжкие телесные повреждения получили 32 человека, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека.

Приговор обжалованию не подлежит. Судьбу осужденных может изменить только Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, которому они имеют право подать апелляцию.

1 декабря мать В. КОВАЛЕВА обратилась к главе государства с прошением о помиловании своего сына.

С призывом отменить смертный приговор Д. КОНОВАЛОВУ и В. КОВАЛЕВУ выступили правозащитные организации, а также рядовые граждане Беларуси и других стран.

2 декабря Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что решение по вопросу возможного помилования Д. КОНОВАЛОВА и В. КОВАЛЕВА примет в ближайшее время.