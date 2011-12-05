NYT: итоги выборов продемонстрировали, что россияне думают о Путине

Выборы в Госдуму России, состоявшиеся в воскресенье, были не только референдумом, который должен был выявить уровень поддержки «Единой России» в российском обществе; голосование также должно было продемонстрировать, что избиратели думают о Владимире Путине и его планах оставаться политическим лидером страны, пишет The New York Times.

«Единая Россия» понесла ощутимые потери, балансируя на грани 50-процентной поддержки», – пишет газета.

«Хотя окончательные итоги голосования еще неизвестны, (предварительные) результаты демонстрируют явное проявление недовольства со стороны избирателей, которые устали от лидера, остававшегося на политической сцене в течение более чем десятилетия. Этот сигнал еще более знаменателен в контексте решения Путина вновь баллотироваться в президенты еще на один, а возможно, даже и на два срока», – отмечает The New York Times.

Выборы в Госдуму также явили собой новую главу в российской киберполитике. На протяжении всей кампании избиратели использовали смартфоны, способные фиксировать на видео разного рода злоупотребления, эпизоды взяточничества, а также нарушения избирательного законодательства.

Усталость от «Единой России» накапливалась годами, выборы же, как и ожидалось, отражают это. Заявление Путина о том, что он намерен поменяться должностями с Медведевым в следующем году, кажется, вызывало раздражение у избирателей, и «Единой России» пришлось пережить очередное падение популярности, констатирует издание.

«Газета.Ru»