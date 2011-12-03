Маккартни возмутился: пресса не дает ему ходить с отвисшим животом

Пол МАККАРТНИ обвинил журналистов нескольких газет в том, что они прослушивали его мобильный телефон и читали его сообщения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты Telegraph.

Источник, близкий к звезде, сообщил журналистам, что П.МАККАРТНИ предоставил полиции доказательства того, что его телефон был взломан, однако отказался развивать эту тему дальше.

О том, к каким СМИ принадлежат журналисты, якобы прослушивающие музыканта, также не сообщается.

Сам П.МАККАРТНИ заявил журналистам, что он был особенно озабочен этой проблемой во время развода, когда его личная жизнь вызывала огромный интерес.

Также он посетовал, что вторжение прессы мешает наслаждаться раскованным пляжным отдыхом, поскольку его преследует страх быть снятым на камеру папарацци.

"Я хотел бы иметь возможность поехать отпуск и не втягивать живот на протяжении двух недель", - поделился с журналистами музыкант.