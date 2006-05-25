Россия опередила Украину на пути в ЕС

Россия подпишет соглашение с Евросоюзом об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам в ходе саммита Россия-ЕС, который начнется сегодня в Сочи.

Правом на упрощенную процедуру получения виз будут пользоваться бизнесмены, артисты, студенты и журналисты. На принципах взаимности, виза в ЕС и виза в Россию будет стоить 35 евро. Как известно, Украина вообще отменила визы для граждан стран Евросоюза, однако, вопреки надеждам, подобное соглашение об упрощении процедуры выдачи виз украинцам в страны ЕС до сих пор не заключено. Ранее министр иностранных дел Борис Тарасюк обещал, что такое соглашение будет подписано в первой половине этого года. Также на саммите в Сочи руководители России и Европейского Союза обсудят тему энергетического сотрудничества, в частности в газовой отрасли.

5 канал