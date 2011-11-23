Европе рассказали, куда украинская милиция пихает дубинки в презервативах

Комитет по предотвращению пыток и нечеловечного или деградирующего обращения или наказания Совета Европы озабочен отсутствием прогресса в области отношения к заключенным в Украине.

Об этом идет речь в опубликованном сегодня докладе Комитета по результатам визита его делегации в Украину в сентябре 2009 года.

«Во время визита в 2009 году делегация Комитета снова получила значительное количество заявлений о недавнем физическом плохом обхождении с заключенными лицами со стороны офицеров внутренних дел», - отмечается в докладе.

В основном, по данным Комитета, плохое обхождение с заключенными применялось во время допросов.

«В некоторых случаях суровость заявленного плохого обхождения была таковой, что оно может рассматриваться как приближающееся к пыткам (в частности, применение электрошокеров к разным частям тела, асфиксия с помощью пластиковых пакетов или противогазов с введением слезоточивого газа или сигаретного дыма в противогазы, введение дубинки в презервативе в анальное отверстие, удары по подошвам ног, избиение заключенных в наручниках в подвешенном состоянии», - написано в докладе.

При этом некоторые обвинения были подтверждены медицинским обследованием, проведенным делегацией Комитета, а также, косвенно, - медицинской документацией в посещенных Комитетом местах заключения.

В докладе также отмечается, что в комнатах офицеров, занимающихся уголовными расследованиями, обнаружила нестандартные и не маркированные предметы, такие как бейсбольные биты или ломы.

В связи с этим Комитет подчеркнул еще раз свою рекомендацию удалить из зданий милиции все предметы, которые могут быть использованы для плохого обхождения с заключенными.

В докладе отмечается, что по ответам украинских властей можно говорить о предпринятых значительных усилиях для улучшения обхождения с заключенными. Вместе с тем Комитет отмечает, что количество полученных им в ходе визита 2009 года жалоб свидетельствует о том, методы плохого обращения и пыток продолжают безнаказанно использоваться украинской милицией.

Кроме того, в ходе общения с заключенными, Комитет получил ряд жалоб на то, что офицеры милиции требовали у них денег взамен на снятие обвинений с них и освобождение.

В своем докладе Комитет рекомендует прекратить практику, когда перед освобождением из мест заключения, заключенных заставляют подписывать документ об отсутствии жалоб на плохое обхождение.

В докладе также отмечается, что заключенные не верят в эффективную систему расследования преступлений офицеров милиции, применяющих пытки, и рекомендует украинским властям предпринять срочные шаги для исправления такой ситуации.

В докладе отмечается, что в Украине рутинным стало проведение медицинского обследования заключенных в присутствии офицера внутренних дел, что является серьезным нарушением принципа медицинской конфиденциальности и может приводить к тому, что заключенный не будет называть настоящих причин того, что произошло с ним перед обращением за медицинской помощью.

В связи с этим Комитет считает, что в случае жалоб на плохое обращение, заключенный должен получить право на обследование у независимого доктора - при этом без предварительного разрешения со стороны следствия, прокуроров или судей.