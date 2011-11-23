Военная база США в Киргизии останется там до 2014 года

Военная база США в Киргизии останется там до окончания действия договора с американцами до 2014 года, подтвердила президент Роза Отунбаева, полномочия которой на посту главы государства истекают 31 декабря 2011 года. Вместе с тем, она приветствовала идею трансформации базы в гражданский аэропорт.

База ВВС США была размещена в международном аэропорту Манас столицы Киргизии в 2001 году в рамках операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане.

Позднее она была переименована в Центр транзитных перевозок (ЦТП), который является ключевым пунктом переброски техники и военнослужащих США к местам боевых действий в Афганистане.

"До 2014 года, несомненно, он останется там", - сказала Отунбаева на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

По ее словам, в настоящее время при нынешнем развитии событий в Афганистане, Манас имеет важное значение.

"Подождем до 2014 года", - сказала президент.

Победивший на президентских выборах премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил ранее, что считает необходимым вывести американскую военную базу с территории республики, замечает РИА Новости. Он объяснил свою позицию тем, что наличие базы США не отвечает интересам республики, и подчеркнул, что не хотел бы, чтобы какая-либо страна нанесла ответный удар по этой базе. При этом он заявил, что все существующие договоренности будут строго соблюдаться.

Отунбаева уточнила, что избранный президент Киргизии выступает за трансформацию базы США в Манасе в гражданский транзитный аэропорт. "Это хорошая идея, и мы хотели бы использовать его для транспортировки товаров", - сообщила Отунбаева.