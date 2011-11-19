В Германии из-за густого тумана столкнулись более 50 автомобилей

Более 50 автомобилей столкнулись сегодня из-за густого тумана на скоростной автотрассе под Мюнстером на западе Германии.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате массового ДТП три человека погибли и 35 человек получили травмы.

«С вертолета этот участок дороги длиной в несколько сотен метров внешне напоминает свалку старых автомобилей», – сказал представитель местной полиции.

Многие пострадавшие были зажаты в помятых авто, и их пришлось освобождать из груды металла специальными инструментами. 14 человек с тяжелыми ранениями на вертолетах доставлены в ближайшие клиники.

Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные работы идут медленно. Трасса на неопределенное время закрыта для движения транспорта