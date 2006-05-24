Чехия откроет консульство в Донецке

Чехия планирует открыть Генеральное консульство в Донецке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Николай МАЙМЕСКУЛ по результатам чешско-украинских консультаций по консульским вопросам.

Заместитель министра сказал, что с соответствующим просьбой обратилась чешская сторона, и украинская сторона уже согласилась на это. По словам заместителя министра, консульство в Донецке будет обслуживать граждан, проживающих в Крыму, а также в восточных и южных регионах Украины. Н.МАЙМЕСКУЛ сказал, что консульство начнет работать в ближайшее время.

Позже заместитель министра иностранных дел Чехии Павел СВОБОДА добавил, что после того, как украинская сторона дала согласие на открытие консульства, чешское ведомство может предлагать кандидатуру консула и искать помещение для консульства. По его словам, это дело нескольких месяцев.

Н.МАЙМЕСКУЛ также сказал, что украинская и чешская сторона согласились расширить сферу влияния Генерального консульства Чехии во Львове на территории Волынской, Ривненской и Черновицкой областей.

Также заместитель министра иностранных дел Чехии П.СВОБОДА сказал, что чешская сторона приглашает министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА посетить Чехию с визитом в ближайшее время.

По его словам, аналогичное приглашение президент Чехии Вацлав КЛАУС передает Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Николай МАЙМЕСКУЛ сказал, что украинское МИД с удовольствием принимает приглашение для Б.ТАРАСЮКА посетить Чехию.