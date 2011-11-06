Слухи о возвращении драхмы вызвали гневную реакцию

Слухи за рубежом о возможном возвращении Греции к национальной валюте вызвали гневную реакцию бизнеса и властей страны, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу сказал в субботу, что попытается сформировать коалиционное правительство, чтобы обеспечить пребывание страны в европейском валютном союзе. Лидеры еврозоны на уходящей неделе недвусмысленно дали понять, что выход Греции из зоны евро возможен, если страна не реализует предложенные кредиторами жесткие меры в обмен на многомиллиардную поддержку и списание долга.

Руководство греческой федерации владельцев гостиниц заявило в субботу, что получило от одного из крупнейших мировых туроператоров TUI письмо, в котором германская фирма требует в случае выхода Греции из валютного союза перевести контракты в национальную валюту. Предполагается, что драхма была бы подвержена девальвации в отличие от дорогого евро, которым сейчас расплачиваются туроператоры с отельерами.

Глава гостиничного объединения Яннис Рецос сообщил Афинскому агентству новостей, что потребует вмешательства в ситуацию местного министерства туризма с тем, чтобы обуздать некорректные, по его мнению, требования туроператора.

Тем временем МИД Греции выпустил заявление, в котором назвал "неприемлемым передергиванием"комментарий корреспондента американского телеканала CNN , где указывалось, что министр иностранных дел Ставрос Ламбринидис якобы не отрицает, что Греция готова печатать драхмы.

"Греция не печатает драхмы нигде в мире. Греция есть и будет членом еврозоны", - заявил официальный представитель МИД.