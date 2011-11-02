В Москве пугают Европу, мол та еще пожалеет о Третьем энергопакете

Заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что Европа пожалеет об имплементации норм Третьего энергетического пакета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В. ЯЗЕВ заявил в ходе видеоконференции Москва-Брюссель на тему: «Газ для Европы».

«На наш взгляд, третий энергетический пакет идеологически подрывает энергетическую безопасность Европы. И Европа еще об этом пожалеет, совершенно очевидно», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, внедряя нормы Третьего энергетического пакета происходит дробление энергосистемы на части, теряется инвестиционная привлекательность у инвесторов к развитию инфраструктуры.

Он уверен, что эти нововведения ставят под серьезный вопрос возврат инвестиций.

Кроме того, В.ЯЗЕВ подчеркнул, что речь идет о дискриминационном отношении к представителям бизнеса из третьих стран.

«Евросоюз – ладно, третьи страны – другое. Это напрямую бьет по всем энергопроизводящим странам, ориентированным на Европу - по России, Туркмении, Азербайджану, Катару в том числе», - подчеркнул В.ЯЗЕВ. Также он добавил, что Третий энергопакет ограничивает допуск в дистрибуцию газа потребителям.

По его словам, Россия будет добиваться, чтобы магистральные трубопроводы, по которым поставляется газ в Европу, оставались особыми объектами и жили по своим законам. В частности, инвесторы должны иметь преимущественное право доступа к создаваемым газопроводам.

В.ЯЗЕВ также считает, что к 2030 году импорт газа в Европу вырастет на 200 млрд. куб. метров, при этом существенная доля будет приходиться на российский газ. Повлиять на этот прогноз может отношение в мире к атомной энергетике - если страны будут продолжать отказываться от нее, это повлечет рост спроса на газ. Второй фактор - это состояние мировой экономики, добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 октября премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что ЕС с помощью Третьего энергетического пакета хочет получить снижение цены газа и изменение ценообразования.

21 октября министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что РФ рассчитывает, что Третий энергопакет не будет применяться по отношению к российским проектам в ЕС.

24 октября министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сообщил, что переговоры Российской Федерации с Еврокомиссией по «Третьему энергопакету» зашли в тупик.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.