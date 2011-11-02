В Москве пугают Европу, мол та еще пожалеет о Третьем энергопакете
Язева не устраивают условия
Заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ заявил, что Европа пожалеет об имплементации норм Третьего энергетического пакета.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В. ЯЗЕВ заявил в ходе видеоконференции Москва-Брюссель на тему: «Газ для Европы».
«На наш взгляд, третий энергетический пакет идеологически подрывает энергетическую безопасность Европы. И Европа еще об этом пожалеет, совершенно очевидно», - сказал В.ЯЗЕВ.
По его словам, внедряя нормы Третьего энергетического пакета происходит дробление энергосистемы на части, теряется инвестиционная привлекательность у инвесторов к развитию инфраструктуры.
Он уверен, что эти нововведения ставят под серьезный вопрос возврат инвестиций.
Кроме того, В.ЯЗЕВ подчеркнул, что речь идет о дискриминационном отношении к представителям бизнеса из третьих стран.
«Евросоюз – ладно, третьи страны – другое. Это напрямую бьет по всем энергопроизводящим странам, ориентированным на Европу - по России, Туркмении, Азербайджану, Катару в том числе», - подчеркнул В.ЯЗЕВ. Также он добавил, что Третий энергопакет ограничивает допуск в дистрибуцию газа потребителям.
По его словам, Россия будет добиваться, чтобы магистральные трубопроводы, по которым поставляется газ в Европу, оставались особыми объектами и жили по своим законам. В частности, инвесторы должны иметь преимущественное право доступа к создаваемым газопроводам.
В.ЯЗЕВ также считает, что к 2030 году импорт газа в Европу вырастет на 200 млрд. куб. метров, при этом существенная доля будет приходиться на российский газ. Повлиять на этот прогноз может отношение в мире к атомной энергетике - если страны будут продолжать отказываться от нее, это повлечет рост спроса на газ. Второй фактор - это состояние мировой экономики, добавил он.
Как сообщал УНИАН, 17 октября премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что ЕС с помощью Третьего энергетического пакета хочет получить снижение цены газа и изменение ценообразования.
21 октября министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что РФ рассчитывает, что Третий энергопакет не будет применяться по отношению к российским проектам в ЕС.
24 октября министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО сообщил, что переговоры Российской Федерации с Еврокомиссией по «Третьему энергопакету» зашли в тупик.
Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.
Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.
В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.