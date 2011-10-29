Теракт на юго-востоке Турции: есть раненые и погибшие
Взрыв совершил смертник
Террорист-смертник предположительно совершил в субботу теракт в городе Бингель на юго-востоке Турции, погиб по меньшей мере один человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МВД.
Согласно сообщениям, более десяти человек получили ранения.
По данным СМИ, взрыв прогремел в центре города около 13.00 по местному времени. Как передает телеканал NTV, очевидцы ЧП заявляют, что взрыв совершил смертник.
Телекомпания сообщает, что глава турецкого МВД Наим Шахин подтвердил информацию о взрыве в Бингеле.
Район ЧП блокирован полицией, туда же направлены машины скорой помощи. По сообщениям турецкого телевидения, от взрыва нанесен ущерб домам и припаркованным на улице автомашинам.
Пока ни одна из действующих в Турции группировок не взяла на себя ответственность за взрыв в Бингеле.
Местные власти подозревают в причастности к теракту террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК), передают местные СМИ.