Теракт на юго-востоке Турции: есть раненые и погибшие

Террорист-смертник предположительно совершил в субботу теракт в городе Бингель на юго-востоке Турции, погиб по меньшей мере один человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в МВД.

Согласно сообщениям, более десяти человек получили ранения.

По данным СМИ, взрыв прогремел в центре города около 13.00 по местному времени. Как передает телеканал NTV, очевидцы ЧП заявляют, что взрыв совершил смертник.

Телекомпания сообщает, что глава турецкого МВД Наим Шахин подтвердил информацию о взрыве в Бингеле.

Район ЧП блокирован полицией, туда же направлены машины скорой помощи. По сообщениям турецкого телевидения, от взрыва нанесен ущерб домам и припаркованным на улице автомашинам.

Пока ни одна из действующих в Турции группировок не взяла на себя ответственность за взрыв в Бингеле.

Местные власти подозревают в причастности к теракту террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК), передают местные СМИ.

РИА-новости