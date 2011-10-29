В России бензовоз въехал в автобус с детьми: два ребенка погибли

Крупное ДТП в Саратове, по уточненным данным, унесло жизни двоих детей, пострадали 13 человек, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы областного главка МЧС.

"Два ребенка погибли, оба - мальчики в возрасте около 12 лет. Госпитализированы в больницы 10 детей. Еще три человека от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в микроавтобусе ехали 16 детей и двое взрослых.

"Бензовоз "КамАЗ" ехал из Саратова в сторону Усть-Курдюма. Между (гипермаркетом) "Лентой"и Гусельским мостом на встречной стояла автомашина ВАЗ-2105, которая пропускала "КамАЗ", чтобы повернуть налево. Эту "пятерку" бьет ВАЗ-21099, после чего "пятерка"врезается в "КамАЗ", который меняет направление движения и врезается во встречный микроавтобус Hyundai, который вез детей из Балаково в цирк", - рассказал руководитель пресс-службы городского отдела ГИБДД Юрий Сухоруков.

Ранее сообщалось, что на Усть-Курдюмском шоссе, в районе гипермаркета "Лента", столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и бензовоз; представители МЧС сообщали о 12 пострадавших.

На место автоаварии выехали все оперативные службы города.