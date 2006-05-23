Британцы придумали простой способ защиты пин-кодов

В Великобритании разработано простое решение, которое поможет сохранить в тайне пин-коды банковских карт, сообщает газета Financial Times.

Один из самых распространенных способов мошенничества с картами заключается в том, что воры, стоя рядом с банкоматами, подглядывают за действиями будущей жертвы и запоминают набранный пин-код. Специалисты из университета Уорвика предложили устанавливать над клавиатурой банкомата линзу, через которую клавиши видны только под определенным углом зрения.

Изначально линзу разрабатывали, чтобы помочь людям с плохим зрением работать за клавиатурой компьютера. По словам разработчиков, на проект было потрачено более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Эксперты по безопасности уже давно говорят о многочисленных недостатках существующих систем защиты пин-кодов и другой персональной информации. Ежегодно жертвами различных махинаций с банкоматами и банковскими картами становятся миллионы людей.

Лента.ру