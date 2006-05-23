Налоговую администрацию приняли в ”высшую лигу”

Сегодня Генеральная Ассамблея внутренне-европейской организации налоговых администраций (ІОТА) единогласным решением признала Украину полноправным членом организации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Как отмечается в сообщении, наше государство на заседании ІОТА представляла делегация Государственной налоговой администрации во главе с руководителем ведомства Александром КИРЕЕВЫМ.

Согласно информации пресс-службы, кроме Украины полное членство также получили налоговые ведомства Швейцарии, Дании, Австрии, Исландии, Кипра и Мальты.

До настоящего времени ІОТА насчитывала 24 европейские налоговые администрации – полноправные члены и 13 – ассоциированных. Кстати, с сентября 2003 года Украина была ассоциированным членом ІОТА.

Участие Украины в этой организации, как сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя ГНА Украины А.КИРЕЕВА, повысит авторитет нашей страны в политической, культурной и экономической сферах, обеспечит всестороннюю интеграцию Украины в европейское и евроатлантическое пространство, в т.ч. путем обмена информацией со странами – членами Европейского Союза.

Теперь, одной из ключевых задач Украины для обеспечения активного участия в международном сотрудничестве является создание положительного международного имиджа.

Справка УНИАН. Внутренне-европейская организация налоговых администраций (ІОТА) – международная организация, которая обеспечивает сотрудничество и поддержку налоговых администраций в соответствии с их индивидуальными потребностями. Кроме того, она осуществляет обмен информацией и кооперацию между членами ІОТА через постоянный форум для налоговых администраций, проводит учебу, организует конференции, семинары, публикации, оказывает техническую помощь с учетом интересов стран – членов ІОТА.