Подтверждена гибель 50 человек при землетрясении в Турции
17:20, 23 октября 2011Мир
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Более 200 ранены
Подтверждена гибель 50 человек в результате землетрясения на юго-востоке Турции, более 200 ранены, сообщили СМИ из района стихийного бедствия со ссылкой на местные власти.
Больше всего погибших - 30 человек - в уезде Эрджиш, который находился в эпицентре разрушительного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Хабер-7.
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