Подтверждена гибель 50 человек при землетрясении в Турции

Подтверждена гибель 50 человек в результате землетрясения на юго-востоке Турции, более 200 ранены, сообщили СМИ из района стихийного бедствия со ссылкой на местные власти.

Больше всего погибших - 30 человек - в уезде Эрджиш, который находился в эпицентре разрушительного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Хабер-7.