Подтверждена гибель 50 человек при землетрясении в Турции

17:20, 23 октября 2011
Мир
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Более 200 ранены

Подтверждена гибель 50 человек в результате землетрясения на юго-востоке Турции, более 200 ранены, сообщили СМИ из района стихийного бедствия со ссылкой на местные власти.

Больше всего погибших - 30 человек - в уезде Эрджиш, который находился в эпицентре разрушительного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Хабер-7.

 

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