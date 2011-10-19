Летчики выяснили, почему разбился самолет с хоккеистами «Локомотива»

Специалисты Летно-испытательного института имени Громова, участвующие в расследовании катастрофы Як-42Д с хоккейной командой ярославского "Локомотива" на борту, завершили серию летных экспериментов. Они полностью подтвердили версию о том, что самолет и его пассажиров погубил один из пилотов, тормозивший при взлете. Участники испытаний говорят, что, если бы этот пилот вообще устранился от управления, взлет прошел бы нормально, пишет "КоммерсантЪ".

Во время летного эксперимента в подмосковном Жуковском, летчик-испытатель пытался воспроизвести условия взлета разбившегося самолета. Повторяя действия одного из пилотов Як-42, испытатель тормозил во время разгона.Крен руля самолета перед отрывом от земли достиг 13 градусов. Такое торможение потребовало усилий в 64 килограмма, чтобы обеспечить их, испытателю пришлось «что есть мочи давить на тормоза».

Результаты летных испытаний лягут в основу отчета технической комиссии о причинах катастрофы Як-42Д. Эксперты, как стало известно "Ъ", уже приступили к его подготовке.

Ранее ошибка пилота фигурировала в качестве одной из вероятных версий гибели Як-42. В частности, рассматривалась возможность того, что во время взлета между командиром и вторым пилотом возникло недопонимание: один из них тормозил, а другой поставил форсажный режим взлета.

Напомним, Як-42 с хоккеистами «Локомотива» разбился 7 сентября 2011 года в ярославском аэропорту «Туношна». На борту находились 45 человек — 37 спортсменов и восемь членов экипажа. В результате падения выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. 12 сентября Галимов скончался в больнице.