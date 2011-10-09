Обладательница Нобелевской премии мира передаст деньги в бюджет Йемена

Лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакул КАРМАН из Йемена заявила, что передаст свою долю премии - около полумиллиона долларов - в государственный бюджет, но только после того, как Президент страны Али Абдалла САЛЕХ уйдет в отставку.

Как передает радио «Свобода», выступая перед своими сторонниками в столице Йемена Сане, гражданская активистка, которая - наряду с двумя другими женщинами - была 7 октября удостоена Нобелевской премии - обвинила А.САЛЕХА в "разграблении" бюджета страны за 33 года, что он находится у власти.

Накануне Президент А.САЛЕХ сообщил, что "в ближайшие дни" уйдет в отставку - к которой его уже более полугода призывает оппозиция. При этом он не назвал ни точных сроков, ни подробностей передачи власти.