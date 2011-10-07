Сегодня будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира.

Как сообщает радио «Свобода»,по традиции, эту премию присуждает не Шведская академия, а Норвежский Нобелевский комитет.

Наблюдатели строят предположения о том, кто станет лауреатом премии мира в этом году. Одна из версий - ею будет отмечен один из активистов или организаций, связанных с так называемой "арабской весной" - массовыми протестами, приведшими к смене режима в нескольких странах арабского мира.

Среди потенциальных лауреатов называют также российскую правозащитную организацию "Мемориал", экс-президента Либерии Эллен Джонсон СИРЛИФ - первую женщину - главу государства на Африканском континенте, и Европейский Союз или какую-либо связанную с ним организацию.