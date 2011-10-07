Основатель грузинской телекомпании попросил убежища во Франции

Основатель и директор грузинской независимой телекомпании "Триалети" Джонди Нанеташвили обратился к президенту Франции Николя Саркози с просьбой предоставить ему политическое убежище во Франции.

В обращении к французскому президенту и послу Франции в Грузии Эрику Фурнье, в частности, сказано, что власти Грузии оказывают давление на телекомпанию и на него лично. Глава телекомпании не исключил, что давление оказывается по указанию президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Моей жизни угрожает опасность. Для безопасности моей семьи прошу представить мне политическое убежище", - цитирует РосБизнесКонсалтинг. В нем также содержится просьба "помочь избежать насильственной продажи телеканала "Триалети", с тем чтобы в Грузии сохранилось еще одно средство выражения свободы слова и правды".

Д.Нанеташвили подчеркнул, что в Грузии нет демократии, свободы слова, и "в стране царит страх".

Как сообщается на официальном сайте французского президента, Президент Франции Николя Саркози 7 октября в рамках кавказского турне посетит с однодневным государственным визитом Азербайджан и Грузию. Саркози прибудет в Баку из Еревана. После завершения визита он отбудет в Тбилиси.

Пребывания Саркози в Тбилиси продлится несколько часов и завершится совместным с Михаилом Саакашвили обращением к грузинской общественности на центральной тбилисской площади Свободы.