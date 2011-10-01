Московский суд поддержал ликвидацию Объединения украинцев России

Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ в деле о ликвидации Объединения украинцев России (ОУР).

Об том собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказала адвокат ОУР Алим ЖГУЛЕВ.

«Суд отказал в нашем заявлении об отмене предупреждения, вынесенного Минюстом России ОУР. Суд поддержал позицию Минюста РФ», - сказал А.ЖГУЛЕВ.

Он напомнил, что Министерство юстиции России обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО в том, что он в период приостановления деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации. В частности, В.СЕМЕНЕНКО вменяется выступление от имени ОУР в программе «Свобода мысли» на «5-м канале» (Санкт-Петербург) и в эфире радио «Свобода».

Адвокат уверен, что обвинения в незаконности публичных выступлений В.СЕМЕНЕНКО во время приостановления деятельности организации безосновательны.

«Закон не следует толковать так, как хочется. Российское государство декларирует, что можно все, что не запрещено», - сказал он.

По его словам, федеральный закон «Об общественный объединениях» регламентирует, что в период приостановления деятельности организация не имеет права организовывать и проводить публичные мероприятия, а также регистрировать СМИ. В данном случае В.СЕМЕНЕНКО ничего из этого не делал и тем более не организовывал эфиры в российских СМИ.

А.ЖГУЛЕВ подчеркнул, что решение Замоскворецкого суда возобновляет рассмотрение вопроса о ликвидации ОУР по существу в Верховном Суде.

«Верховный суд возобновит производство по делу о ликвидации ОУР», - сказал он.

В тоже время адвокат подчеркнул, что решение Замоскворецкого суда будет обжаловано в Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда.

Таким образом, по его словам, рассмотрение Верховным судом РФ дела о ликвидации начнется не ранее чем через 2-3 месяца.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 года Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд РФ с просьбой ликвидировать Объединение украинцев России из-за несоблюдения положений действующего законодательства и собственного устава ОУР.

Позже ВС РФ приостановил производство о ликвидации Объединения украинцев России и вернул дело в районный суд Москвы.

21 мая внеочередной VI съезд украинцев России избрал председателем ОУР Тараса ДУДКО.

27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), существовавшая с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Н.ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».