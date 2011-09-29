Российский эксперт: Что хорошо для Газпрома, не всегда хорошо для России

Директор российского Центра анализа мировой торговли оружием Игорь КОРОТЧЕНКО считает, что руководство РФ должно стимулировать компанию «Газпром» к более гибкой позиции на переговорах с Украиной о цене на газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в ходе круглого стола в Москве.

«Если будет политический конфликт - он скажется и на возможной денонсации Харьковских соглашений со стороны Киева, и здесь важно, чтобы президент и премьер России сподвигли «Газпром» к более гибкой позиции на переговорах с украинскими партнерами», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

Эксперт подчеркнул, что экономические интересы «Газпрома» не должны противоречить интересам Российского государства, которое заинтересовано в максимально благоприятном функционировании Черноморского флота и дальнейшем продление сроков его базирования в Украине.

«Что хорошо для «Газпрома», то необязательно хорошо для России», - подчеркнул И.КОРОТЧЕНКО.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина получила снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

Украина добивается пересмотра подписанных в начале 2009 года газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

6 сентября 2001 года В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украину устроят Харьковские соглашения в случае достижения договоренности с Россией о снижении цены на газ.

«В этом случае у нас будет нормальная европейская цена на газ, а уже на эту цену действуют Харьковские соглашения, то есть еще минус 100 долл. (на тысячу кубометров). Так что эти договоры для нас выгодны, и мы сознательно пошли на их заключение», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

7 сентября руководитель группы экономической политики Посольства РФ в Украине Алексей УРИН заявил, что расторжение Украиной действующего контракта на поставки российского газа может привести к денонсации Харьковских соглашений.