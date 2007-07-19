Скотланд-Ярд арестовал потенциального убийцу Березовского

Скотланд-Ярд официально подтвердил информацию об аресте подозреваемого в подготовке покушения на российского предпринимателя Бориса БЕРЕЗОВСКОГО, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Представители британских правоохранительных органов рассказали, что задержанный, которого СМИ называют непосредственным исполнителем покушения на Б.БЕРЕЗОВСКОГО, был взят под стражу в центре Лондона 21 июня 2007 года. После задержания, уточняется в заявлении Скотланд-Ярда, этот человек был передан иммиграционным властям. Никакой информации о дальнейшей судьбе задержанного представители правоохранительных органов сообщать не стали.

Впервые информация о готовящемся покушении на Б.БЕРЕЗОВСКОГО появилась в выпусках британских газет за 18 июля. Позже в среду российский предприниматель, постоянно проживающий в Великобритании, собрал пресс-конференцию, на которой раскрыл некоторые подробности предотвращенного покушения на свою жизнь.

В частности, он рассказал, что убийца должен был назначить ему деловую встречу в Лондоне, во время которой и совершить покушение. Каким образом должно было произойти убийство, российский предприниматель уточнять не стал.