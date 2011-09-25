От того, что Путин собрался в президенты, Украине хуже не станет

Выдвижение премьер-министра Владимира ПУТИНА на пост Президента РФ не повлияет на украинско-российские отношения.

Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор Центра политической информации (РФ) Алексей МУХИН.

«Выдвижение В.ПУТИНА на должность Президента не повлияет на отношения с Украиной. В.ПУТИН на посту премьера точно так же регулирует взаимоотношения с Украиной, как это будет он делать, когда станет Президентом», - сказал А.МУХИН.

По его мнению, также это решение никак не повлияет на урегулирование ситуации с арестом экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.