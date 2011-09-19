В России иностранцам запретят работать в розничной торговле

Министерство здравоохранения и социального развития РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому иностранцы не будут работать в сфере розничной торговли в стране с 2012 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ предусматривает, что в 2012 году доля иностранных работников организаций, работающих в сфере розничной торговли, составит 0%.

Таким образом, отмечает Zn.ua, компании, осуществляющие розничную торговлю алкогольными напитками, фармацевтическими товарами, торгующие в палатках и на рынках, не вправе нанимать иностранных граждан.

Проект постановления также предусматривает, что число иностранных работников может составлять не более 25% списочного состава спортивных организаций.