США и ЕС не сошлись во взглядах на проблемы долгового кризиса

Министры финансов США и стран Евросоюза на встрече во Вроцлаве (Польша) не сошлись во мнениях относительно путей выхода из долгового кризиса в ряде стран еврозоны, сообщает Радио Свобода.

Министр финансов США Тимоти Гайтнер, впервые участвовавший в такой встрече, призвал европейских коллег расширить стабилизационный фонд, созданный для помощи экономикам, попавшим в кризис. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле выдвинул встречное требование к США – поддержать идею введения мирового налога на финансовые трансакции.

Министры отложили до октября решение о выделении Греции очередного транша международной помощи – из-за сомнений в действенности мер экономии, принятых греческим правительством.

В то же время достигнута договоренность об ужесточении санкций против правительств стран ЕС, нарушающих установленные в Евросоюзе правила бюджетной дисциплины.