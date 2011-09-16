Охрана Путина лютует: фейс-контроль не прошли вице-премьер РФ и министр

Главу правительства РФ на Международном инвестиционном форуме в Сочи в этом году охраняют столь тщательно, что дело закончилось громким конфузом.

На мероприятие из-за излишней бдительности охраны премьер-министра РФ долго не могли попасть вице-премьер РФ Игорь Сечин и министр энергетики России Сергей Шматко, а задержанного до них главу ОАО "ГМК "Норильский никель" Владимира Стржалковского отношение стражей порядка разъярило до такой степени, что он пообещал больше не финансировать форум, пишет Newsru.

В числе задержанных членов делегации Сечина на контрольно-пропускном пункте около одного из основных входов также оказался глава ОАО "НК"Роснефть" Эдуард Худайнатов. По данным РБК, только после длительных переговоров с охранниками и звонков по мобильному телефону высокопоставленных чиновников проблему удалось решить, и делегацию, состоящую примерно из десяти человек, пропустили на форум.