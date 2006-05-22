На карте Европы появится новая страна

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13:33, 22 мая 2006Мир
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Жители Черногории проголосовали за независимость от Сербии
Жители Черногории проголосовали за независимость от Сербии в ходе проведенного в воскресенье референдума.
Представители избирательной комиссии Черногории объявили официальные результаты референдума, подтвердив, таким образом, окончательный распад прежней Югославии, сообщает Би-Би-си.
"За независимость от Сербии проголосовали 55,4% избирателей, против - 44,6%", - заявил глава комиссии, словацкий дипломат Франтишек Липка.
Согласно договоренности с Евросоюзом, сторонники независимости должны были набрать минимум 55% голосов, чтобы добиться отделения Черногории от Сербии.
По словам Ф.Липки, явка на избирательные участки составила 86,3%.
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