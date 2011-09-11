США отмечают 10-летнюю годовщину терактов 11 сентября

В США отметят десятую годовщину терактов рядом траурных процессий, выставок, "живых цепей" и концертов.

В Нью-Йорке полицейские и пожарные пройдут маршем к месту, где стояли две башни Всемирного торгового центра, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Президент США Барак ОБАМА заявил, что "после десятилетней войны настало время для укрепления национального духа на родной земле". Он также добавил, что делается все возможное для того, чтобы защитить американский народ.

Во многих городах США предприняты усиленные меры безопасности после предупреждений о возможной атаке «Аль-Каиды».