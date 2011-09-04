Ливийские повстанцы возобновили переговоры со старейшинами

Представители вооруженных формирований ливийского Переходного национального совета (ПНС)возобновили переговоры со старейшинами город Бани-Валид, где держат оборону силы свергнутого режима, сообщает Associated Press.

Переговоры ведутся в рамках объявленного оппозиционными силами ультиматума, согласно которому укрепившиеся в ряде городов войска Каддафи должны сложить оружие, а "неопределившиеся города перейти на сторону революции".

В воскресенье ряд западных СМИ сообщил, что переговоры, которые вели представители ПНС провалились, после чего некоторые подразделения ливийской оппозиции хотели атаковать Бани-Валид, невзирая на временное прекращение огня до срока окончания ультиматума.

ПНС накануне продлил на неделю срок ультиматума и начал вести переговоры с военными Каддафи. ПНС заявил, что ультиматум будет действовать до 10 сентября, после чего революционные силы пойдут в наступление. До окончания этой даты города, где присутствуют силы Каддафи, останутся в окружении.

По предварительным данным, полковник Каддафи укрылся со своими сторонниками именно в Бани-Валид, а не в Сирте - его родном городе, отмечает телеканал Sky News. По данным AP, слухи об этом были подкреплены со стороны представителей ПНС, которые в воскресенье заявили, что располагают информацией, где находится полковник Каддафи.

Город Бани-Валид находится на территории самого крупного племени Ливии - племени варфалла, насчитывающего один миллион из шести миллионов ливийцев. Известно, что Каддафи набирал здесь многих личных охранников и включал представителей племени в свои "революционные комитеты", наряду с самыми верными ему племенами аль-Магара и аль-Каддафа. С другой стороны, варфалла участвовала в мятеже против Каддафи в 1993 году, многие ее лидеры были отправлены в тюрьмы или казнены.

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Повстанческий Национальный переходный совет заявил сегодня, что в одной из недавних перестрелок в окрестностях Триполи был убит сын Каддафи – Хамис, которого позднее похоронили в Бани-Валиде.

Хамис аль-Каддафи родился в 1983 г. в Триполи, там же окончил военную академию, а затем – Военную академию им.Фрунзе в Москве. С 2010 года учился в магистратуре Instituto de Empresa в Мадриде. Х.Каддафи являлся командиром "бригады Хамиса" – 32-й бригады специального назначения, которая считалась одной из лучших в операциях против повстанцев.