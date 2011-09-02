Бизнесмен из Китая хочет купить 1/300 часть Исландии

Китайский предприниматель хочет за 100 млн. долл. приобрести большой земельный участок в Исландии, чтобы открыть там фешенебельный курорт, сообщает Радио Свобода со ссылкой на исландское министерство внутренних дел.

Хуан Нубо просит сделать для него исключение, т.к. по законам Исландии запрещена продажа земельных участков нерезидентам Европы.

По информации Франс-пресс, запрос будет рассмотрен исландским правительством.

Площадь участка, расположенного на северо-востоке страны - 300 кв.км. Вся площадь Исландии - 103 тыс. кв. км.