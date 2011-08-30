В Триполи заработали банки, но НАТО еще воюет

Ситуация в ливийской столице Триполи постепенно нормализуется: заработали первые банки, а на перекрестках командуют инспекторы дорожного движения, сообщает корреспондент РИА Новости.

На улицах появились торговцы с лотками одежды, люди уже не боятся быть ограбленными, так как порядок в городе поддерживают мобильные отряды безопасности и пункты контроля, организованные повстанцами.

В понедельник с утра в ливийской столице открылся первый банк - бывшее правительственное финансовое учреждение. Перед запуском посетителей из него вынесли портрет Каддафи и под радостные возгласы окружающих растоптали. Также банковские учреждения начали открываться и в других районах города.

Впервые после взятия города силами Переходного национального совета (ПНС), можно наблюдать инспекторов дорожного движения: "Все, порядок в городе налаживается, через несколько дней в плане безопасности все будет так же, как и раньше", - говорит один из них.

Вместе с тем еще можно увидеть развивающиеся зеленые флаги Джамахирии, в некоторых районах на стенах домов висят большие портреты Каддафи, а ПНС призвал НАТО продолжить бомбардировки позиций сил Каддафи, сообщает Би-би-си.

Выступая на встрече министров обороны в Катаре, глава ливийского совета Мустафа Абдель Джалил заявил, что полковник Каддафи продолжает оставаться серьезной угрозой не только для Ливии, но и для всего остального мира.

Алжир объявил тревогу в приграничных с Ливией районах и закрыл южную часть границы, протяженность которой составляет почти тысячу километров, сообщила алжирская газета "Аль-Ватан".

Ранее МИД Алжира объявил, что в страну из Ливии въехала супруга Муамара Каддафи Сафия, его взрослые дети Аиша, Мухаммед и Ганнибал со своими детьми. В министерстве уточнили, что данная информация была доведена до сведения генсека ООН, Совбеза ООН, а также Переходного национального совета Ливии.

По данным итальянского агентства ANSA, Муаммар Каддафи скрывается в городе Бани-Валид в 100 километрах к югу от Триполи. Источники в дипломатических кругах Ливии рассказали агентству, что вместе с ним в Бани-Валид находится его сын Саади, а другой сын Хамис, командир элитной бригады правительственных войск, скорее всего, был убит во время отступления к Бани-Валиду. Хамис ехал в защищенной Toyota Land Cruiser, когда в него попал снаряд, предположительно выпущенный с вертолета сил НАТО, передает телеканал Sky News.