Ливийские повстанцы заявили о захвате 15 украинских снайперов

Ливийские повстанцы, объявившие сегодня об установлении полного контроля над столицей страны Триполи, утверждают, что в ходе боев за квартал Абу Салим, остававшийся до этого момента под контролем сил Муамара КАДДАФИ, захватили в плен украинских граждан, сообщает РИА «Новости».

После взятия резиденции М.КАДДАФИ повстанцы еще несколько дней пытались войти в городской квартал Абу Салим, однако продвижение замедлялось из-за многочисленных снайперов на крышах домов, и добровольцев из местного населения, лояльных режиму лидера Джамахирии. Атакующие считали, что именно здесь мог укрываться Сейф аль-Ислам КАДДАФИ.

В пятницу представитель Переходного национального совета Ливии Яхъя САЛИХ заявил, что "операция по зачистке Абу Салима завершена", но сыновей М.КАДДАФИ там не оказалась.

При этом, по словам представителей ПНС, в Абу Салиме взято в плен около 200 человек, в основном - наемники из африканских стран. А также задержано несколько десятков снайперов, 15 из них, как утверждают представители ПНС, граждане Украины.

Позже директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил агентству, что МИД Украины не получал никакой достоверной информации, которая бы подтверждала сообщения о пленении украинских граждан в Триполи ливийскими повстанцами.

В марте МИД Украины опровергал возможность участия граждан Украины в качестве наемников в Ливии, напоминает агентство. Тогда СМИ писали, что в Бенгази якобы сбили истребитель ВВС Ливии и пленили его пилота - гражданина Украины. СМИ утверждали, что в Ливии в качестве наемников задействованы порядка 23 украинских военных летчиков.

23 августа МИД Украины уже выражал сомнения в правдивости появившейся ранее в СМИ информации о захвате в Ливии украинских наемников, якобы воевавших на стороне М.КАДДАФИ.