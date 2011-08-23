Финансовый кризис не влияет на сроки вступления в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе двухдневного визита на Балканы заявила, что финансовый кризис не повлияет на сроки вступления государств региона в Европейский Союз, сообщает Радио Свобода.

В понедельник в ходе встречи с руководством Хорватии, которая должна войти в ЕС в середине 2013 года, Меркель заявила, что эта страна может служить примером для других государств региона.

Сегодня немецкий канцлер встретится с руководством Сербии. Визит пройдет в преддверии возобновления переговоров между Сербией и Косовым при посредничестве ЕС. Ожидается, что они начнутся 2 сентября – несмотря на недавние столкновения на границе.