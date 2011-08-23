Финансовый кризис не влияет на сроки вступления в ЕС
02:33, 23 августа 2011Мир
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Канцлер ФРГ на Балканах
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе двухдневного визита на Балканы заявила, что финансовый кризис не повлияет на сроки вступления государств региона в Европейский Союз, сообщает Радио Свобода.
В понедельник в ходе встречи с руководством Хорватии, которая должна войти в ЕС в середине 2013 года, Меркель заявила, что эта страна может служить примером для других государств региона.
Сегодня немецкий канцлер встретится с руководством Сербии. Визит пройдет в преддверии возобновления переговоров между Сербией и Косовым при посредничестве ЕС. Ожидается, что они начнутся 2 сентября – несмотря на недавние столкновения на границе.
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