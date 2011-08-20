В Румынии перевернулся автобус: среди пострадавших - украинцы и россияне

В Румынии минувшей ночью перевернулся молдавский автобус с пассажирами; среди пострадавших - граждане Украины и России.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, транспортное средство марки "Сетра" перевозило в Италию 53 пассажира; из них 21 человек получил травмы и доставлен в больницу. Состояние пациентов - удовлетворительное, не исключено, что они сегодня будут уже выписаны. Сообщений о погибших нет.

По предварительной версии, в аварии виноват водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию перед ехавшим впереди автомобилем, и, когда последний резко затормозил, повернул вправо, пытаясь избежать столкновения, после чего выехал с трассы и, потеряв управление, перевернулся.

Премьер-министр Молдавии Владимир ФИЛАТ потребовал сегодня оказать помощь пострадавшим в аварии. Он поручил принять меры для обеспечения их всем необходимым, в том числе и лекарствами, а также обеспечить доставку в пункт назначения.