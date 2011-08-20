В Сирии число жертв столкновений армии и демонстрантов превысило 30 человек

Жертвами столкновений сирийской армии и демонстрантов в пятницу в различных городах страны стали 34 человек, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 20 погибших.

В пятницу после традиционной молитвы тысячи сирийцев вышли на улицы городов, чтобы выразить протест политике режима действующего президента страны Башара АСАДА.

По данным активистов, самые серьезные столкновения произошли в южной сирийской провинции Дераа, где силовики открыли огонь по толпе манифестантов.

В частности, восемь демонстрантов погибли в городе Габагиб, пятеро - в Аль-Хираке, четыре - в Инхиле и один в городе Нава, десятки человек получили ранения.

В то же время, накануне СМИ сообщили, что сирийский президент Б.АСАД в телефонном разговоре с генсеком ООН ПАН Ги Муном заявил, что военные и полицейские прекратили все операции против демонстрантов, требующих смены руководства страны.

Антиправительственные протесты в Сирии начались в середине марта в городе Дераа на юге страны, а затем перекинулись на другие регионы. Сирийские правозащитники сообщают, что к настоящему времени число участников антиправительственных демонстраций, которые были убиты в столкновениях с силами безопасности и полицией с середины марта, по всей стране достигло 2 тысяч.

По официальным же данным, с начала событий в результате действий "вооруженных террористических элементов", на которые сирийские власти возлагают ответственность за насилие в стране, погибли около 500 военнослужащих и представителей сил безопасности.