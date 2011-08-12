Суд заступился за украинскую библиотеку в Москве

Уголовное дело относительно Библиотеки украинской литературы в Москве и ее директора Наталии ШАРИНОЙ закрыто.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД Украины в связи с решением ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.

«МИД Украины с удовлетворением отмечает, что российские судебные органы поставили точку в этой ситуации, закрыв уголовное дело против Библиотеки украинской литературы в Москве и ее директора Наталии ШАРИНОЙ», - подчеркивается в сообщении.

В МИД Украины отмечают, что в декабре прошлого года возбуждение упомянутого уголовного дела в связи с якобы распространением в Библиотеке литературы „экстремистского характера” вызывало серьезный резонанс в украинском обществе.

По результатам проведенного следствия правоохранительными органами России не выявлены признаки наличия подобной литературы в Библиотеке и состава преступления в действиях ее директора.

Также суд обязал российские правоохранительные органы вернуть Библиотеке книги и серверы, которые были изъяты в ходе следствия, а для директора Библиотеки должны быть «созданы условия для реабилитации ею своего доброго имя».

«Мы рассчитываем, что восстановленная российским правосудием справедливость относительно возможностей украинцев Москвы удовлетворять свои культурно-образовательные потребности станет важным элементом укрепления украинско-российского партнерства в гуманитарной сфере», - отмечается в сообщении.