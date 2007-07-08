Злоумышленника, который напал на Виктюка, могут посадить на 5 лет

По факту нападения на театрального режиссера Романа ВИКТЮКА возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Би-Би-Си, дело возбуждено по 112 статье Уголовного кодекса РФ - "умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Р.ВИКТЮК был избит в субботу днем в подъезде своего дома на Тверской улице в Москве. Лежащего без сознания режиссера обнаружил ожидавший его водитель. При этом никаких ценных вещей у режиссера не пропало.

В настоящее время режиссер находится в одной из частных клиник с диагнозом "черепно-мозговая травма".

Р.ВИКТЮК родился во Львове в 1936 году. Выпускник ГИТИС 1956 года. Работал в театрах Львова, Киева и Вильнюса.