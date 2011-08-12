Бенинские пираты, в отличие от сомалийских, не берут заложников

00:34, 12 августа 2011
Мир
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Заявление Морского бюро

Международное морское бюро утверждает, что у берегов западноафриканского государства Бенин активизировались пираты, сообщает Би-би-си.

Только за первую половину года было совершено 15 нападений.

По словам руководителя бюро, в некоторых случаях нападавшие захватывали танкеры, перегоняли их в другой район, где наготове находились пустые танкеры пиратов, и перекачивали топливо в них.

При этом команды захваченных судов бенинские пираты обычно отпускают, в отличие от пиратов сомалийских, которые за заложников требуют выкуп.

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