Бенинские пираты, в отличие от сомалийских, не берут заложников
00:34, 12 августа 2011Мир
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Заявление Морского бюро
Международное морское бюро утверждает, что у берегов западноафриканского государства Бенин активизировались пираты, сообщает Би-би-си.
Только за первую половину года было совершено 15 нападений.
По словам руководителя бюро, в некоторых случаях нападавшие захватывали танкеры, перегоняли их в другой район, где наготове находились пустые танкеры пиратов, и перекачивали топливо в них.
При этом команды захваченных судов бенинские пираты обычно отпускают, в отличие от пиратов сомалийских, которые за заложников требуют выкуп.
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